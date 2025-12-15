Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Politika pre 2 sata
Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Košarkaši Partizana će u sredu u Beogradu dočekati ekipu Virtusa u 16. kolu Evrolige

ŽELEZNIK – Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom u Železniku, odigrali smo sasvim korektno od početka do kraja, uprkos umoru koji je prisutan, izjavio je večeras privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić posle pobede protiv FMP-a u regionalnoj ABA ligi. Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Železniku ekipu FMP-a rezultatom 91:79 u utakmici 10. kola grupe A ABA ligi. „U drugom poluvremenu smo pojačali stepen agresivnosti u odbrani, stekli smo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Politika pre 3 sata
Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Danas pre 4 sati
Košarkaši Partizana pobedili FMP u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili FMP u ABA ligi

Politika pre 3 sata
Fudbaleri Reala savladali Alaves u 16. kolu španske La Lige

Fudbaleri Reala savladali Alaves u 16. kolu španske La Lige

Politika pre 4 sati
Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanFMPEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Ređaju se povrede i u NBA! Najbolji defanzivac prošle sezone van terena do kraja godine!

Ređaju se povrede i u NBA! Najbolji defanzivac prošle sezone van terena do kraja godine!

Kurir pre 1 minut
Tri vezana poraza i otkaz! Sosijedad smenio trenera!

Tri vezana poraza i otkaz! Sosijedad smenio trenera!

Kurir pre 1 sat
Čudo na ledu! Tinejdžer napravio senzaciju: Oborio rekod, uzeo zlato i oduševio ceo svet

Čudo na ledu! Tinejdžer napravio senzaciju: Oborio rekod, uzeo zlato i oduševio ceo svet

Kurir pre 2 sata
Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Politika pre 2 sata
Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Politika pre 3 sata