Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Košarkaši Crvene zvezde su pobedili Spartak sa 93:77 (23:26, 24:19, 27:17, 19:15) u Beogradu u meču 10. kola Grupe B ABA lige.

Zvezda misli odmah okreće ka duelu koji je očekuje u utorak 16. decembra protiv Hapoela iz Tel Aviva. Utakmica će biti odigrana u Jerusalimu. – Čestitam mojim igračima. Utakmica je bila izuzetno teška, a uveren sam da ljudi ne shvataju koliko je stepen potrošnje, s obzirom na sve probleme koje imamo sa povredama. Odigrali smo solidnu utakmicu posle motivnog pražnjena protiv Partizana, pa u dobrom raspoloženju krećemo u Izrael – naglasio je trener Crvene zvezde Saša