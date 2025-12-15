Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

INDIJANAPOLIS – Košarkaši Vašingtona pobedili su večeras u Indijanapolisu ekipu Indijane rezultatom 108:89 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u ekipi iz Vašingtona bio je Marvin Begli sa 23 poena i 14 skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu 16 minuta, a za to vreme zabeležio je šest poena i tri skoka. Kod domaćih, najbolji je bio Benedikt Maturin sa 15 poena, dok je Džej Haf dodao 13, prenosi Tanjug. Košarkaši Indijane se nalaze na 14. mestu
