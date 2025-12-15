Tristan jednocifren u trijumfu – Karijevih 48 uzalud!

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević postigao je šest poena u pobedi Vašingtona nad Indijanom u gostima rezultatom 108:89, čime su Vizardsi prekinuli niz od četiri poraza.

Bio je to tek četvrti trijumf Tristanovog tima ove sezone koja se i dalje nalazi na začelju Istočne konferencije. Najefikasniji u redovima Vašingtona bio je Marvin Begli sa 23 poena uz 14 skokova. Bivši košarkaš Partizana na parketu je proveo 16 minuta i osim šest postignutih poena imao je i tri uhvaćene lopte. S druge strane, u taboru Indijane Benedikt Maturin postigao je 16 poena, Džej Haf zaustavio se na 13. Izuzetno interesantno bilo je u dvoboju Portlanda i