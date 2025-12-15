FOTO Bonga kao Jokić: Uzeo tablu na tajm-autu i nacrtao akciju

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Dušan Marković
FOTO Bonga kao Jokić: Uzeo tablu na tajm-autu i nacrtao akciju

Košarkaši Partizana nastavljaju pobednički niz i posle odlaska Željka Obradovića.

Crno-beli su protiv FMP-a u 10. kolu A grupe ABA lige upisali četvrtu uzastopnu pobedu, nakon prethodnih trijumfa nad Bajernom, Klužom i Crvenom zvezdom. Privremeni trener Mirko Ocokoljić preuzeo je izuzetno zahtevnu ulogu u delikatnom trenutku, ali rezultati za sada govore u njegovu korist. Partizan deluje stabilnije, sigurnije i – što je možda i najvažnije – opuštenije na parketu. Sudbina klupe crno-belih biće tema konferencije za medije zakazane za ponedeljak,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ko je biser srpske košarke zbog kog je nastao haos posle FMP - Partizan, otac mu uzimao titule sa večitima

Ko je biser srpske košarke zbog kog je nastao haos posle FMP - Partizan, otac mu uzimao titule sa večitima

Telegraf pre 54 minuta
Obradović o ljudima koji nemaju predstavu i tome šta bi trebalo da znaju

Obradović o ljudima koji nemaju predstavu i tome šta bi trebalo da znaju

Vesti online pre 1 sat
Košarka: Spartak poražen u Beogradu, sledi gostovanje u Francuskoj

Košarka: Spartak poražen u Beogradu, sledi gostovanje u Francuskoj

Subotica.com pre 2 sata
„Parker je zbog njega imao indeks korisnosti -14“: Trener FMP-a skrenuo pažnju ka svojim mladim igračima!

„Parker je zbog njega imao indeks korisnosti -14“: Trener FMP-a skrenuo pažnju ka svojim mladim igračima!

Hot sport pre 2 sata
Isak Bonga - trener Partizana: Uzeo tablu i učio saigrače šta treba da rade

Isak Bonga - trener Partizana: Uzeo tablu i učio saigrače šta treba da rade

Mondo pre 2 sata
"Odsekao je Džabarija Parkera" - Ovo je igrač o kome bi trebalo da se priča!

"Odsekao je Džabarija Parkera" - Ovo je igrač o kome bi trebalo da se priča!

Sportske.net pre 3 sata
U porazima dobar, u pobedi loš: Partija Tristana Vukčevića za zaborav!

U porazima dobar, u pobedi loš: Partija Tristana Vukčevića za zaborav!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićFMPABA liga

Sport, najnovije vesti »

Džordan Nvora iskren: „Nisam spavao, gledaš snimke, razmišljaš!“

Džordan Nvora iskren: „Nisam spavao, gledaš snimke, razmišljaš!“

Hot sport pre 4 minuta
Nvora: "Ni ja nisam spavao posle derbija"

Nvora: "Ni ja nisam spavao posle derbija"

Sportske.net pre 9 minuta
Zapažen rezultat naših strelkinja

Zapažen rezultat naših strelkinja

Prokuplje press pre 10 minuta
Neočekivani podatak - Pedri pretekao Lea Mesija

Neočekivani podatak - Pedri pretekao Lea Mesija

Sportske.net pre 24 minuta
Nojer mora na pauzu: Kraj godine zbog povrede butnog mišića

Nojer mora na pauzu: Kraj godine zbog povrede butnog mišića

Kurir pre 20 minuta