FOTO Bonga kao Jokić: Uzeo tablu na tajm-autu i nacrtao akciju

Košarkaši Partizana nastavljaju pobednički niz i posle odlaska Željka Obradovića.

Crno-beli su protiv FMP-a u 10. kolu A grupe ABA lige upisali četvrtu uzastopnu pobedu, nakon prethodnih trijumfa nad Bajernom, Klužom i Crvenom zvezdom. Privremeni trener Mirko Ocokoljić preuzeo je izuzetno zahtevnu ulogu u delikatnom trenutku, ali rezultati za sada govore u njegovu korist. Partizan deluje stabilnije, sigurnije i – što je možda i najvažnije – opuštenije na parketu. Sudbina klupe crno-belih biće tema konferencije za medije zakazane za ponedeljak,