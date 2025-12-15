"Odsekao je Džabarija Parkera" - Ovo je igrač o kome bi trebalo da se priča!

Trener košarkaša FMP-a Saša Nikitović pozvao je medije da više pričaju o domaćim igračima i istakao partiju Alekse Stanojevića protiv Partizana.

Vodio je FMP u "Železniku" kroz prvo poluvreme. Pružili su dobar otpor šampionu AdmiralBet ABA lige, a onda su crno-beli u nastavku uspeli da se konsoliduju u dođu do četvrtog vezanog trijumfa pod vođstvom Mirka Ocokoljića. Posle susreta, Saša Nikitović je imao zanimljivo izlaganje tokom kojeg je želeo da istakne pojedince iz svog tima o kojima se malo priča. "Pošto vidim da se kroz medije prate Partizan i Zvezda i igrači koje neko spomene i stavlja se na