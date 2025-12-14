Finiš sve pokvario

„Crveno-beli” prokockali 16 poena prednosti. – Trener Obradović razloge poraza nalazi u sudijskom kriterijumu u poslednjoj četvrtini

Imali su košarkaši Crvene zvezde pobedu u prvom večitom derbiju serviranu kao na tacni. Vođstvo od 60:44 u 29. minutu, kao i prednost od 12 poena (65:53) osam minuta pre kraja nisu bili dovoljni „crveno-belima” da slave na gostovanju protiv Partizana u 15. kolu Evrolige. Niz loših odluka na obe strane terena u finišu meča, uticale su da tim Saše Obradovića ostane praznih šaka i pretrpi drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju. Posle obostrano nervoznog početka