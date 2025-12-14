Finiš sve pokvario

Politika pre 1 sat
Finiš sve pokvario

„Crveno-beli” prokockali 16 poena prednosti. – Trener Obradović razloge poraza nalazi u sudijskom kriterijumu u poslednjoj četvrtini

Imali su košarkaši Crvene zvezde pobedu u prvom večitom derbiju serviranu kao na tacni. Vođstvo od 60:44 u 29. minutu, kao i prednost od 12 poena (65:53) osam minuta pre kraja nisu bili dovoljni „crveno-belima” da slave na gostovanju protiv Partizana u 15. kolu Evrolige. Niz loših odluka na obe strane terena u finišu meča, uticale su da tim Saše Obradovića ostane praznih šaka i pretrpi drugi uzastopni poraz u elitnom takmičenju. Posle obostrano nervoznog početka
Suvišno je pričati o kvalitetima Zvezde: Trener Spartaka pred derbi ABA lige

Euronews pre 2 minuta
Košarkaš Partizana povređen igrao derbi, želeo je da bude uz tim po svaku cenu

Nova pre 37 minuta
Košarkaš Partizana povređen igrao derbi, želeo je da bude uz tim po svaku cenu

Nova pre 42 minuta
Šok - Bonga povredio koleno! Posle derbija isplivali nepoznati detalji: Trpeo velike bolove, ali nije hteo da ostavi tim na…

Kurir pre 2 sata
Zvezda na paklenom zadatku posle derbija: Jovanović zna kako se pobeđuje Obradović, on traži samo jedno

Mondo pre 2 sata
Zbog ovoga će ga "grobari" još više voleti: Isak Bonga derbi igrao povređen

Večernje novosti pre 2 sata
„Derbi” vratio nadu Partizanu

Politika pre 2 sata
Odbojkaši Voše se vratili na pobednički kolosek: Slavlje u pravi čas

Dnevnik pre 2 minuta
Suvišno je pričati o kvalitetima Zvezde: Trener Spartaka pred derbi ABA lige

Euronews pre 2 minuta
TSC pred dolazak Zvezde: Pokušaćemo da iznenadimo šampiona... (video)

Kurir pre 2 minuta
Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Kurir pre 2 minuta
Partizanovo strpljenje može da košta čak 30 miliona!

B92 pre 2 minuta