NS: Aktivisti SNS pretukli šefa izbornog štaba Narodne stranke

NS je ocenila da je to odgovor Aleksandra Vučića na to što je otkrila njegovu tajnu večeru sa Hašimom Tačijem u Parizu, kao i sastanke u Njujorku, koje je pokušao da sakrije. Napad se dogodio u kasnim popodnevnim časovima, nekoliko sati nakon posete predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića Smederevskoj Palanci, a u vreme boravka Ane Brnabić u tom gradu, kaže se u saopštenju. NS je ocenila da je „ovo odgovor Aleksandra Vučića na to što...