Haradinaj: Hitno rešiti energetski spor sa Srbijom

ENTSO je saopštio ranije da su se časovnici usporili i do šest minuta od sredine januara. Takođe su usporeni časovnici za centralno grejanje i oni na pećnicama, ali ne i oni na računarima, ili na pametnim telefonima, prenosi RTK2. Zemlje od Španije do Turske, od Poljske do Holandije deo su velikog područja u Evropi povezanog u električnu mrežu koja radi na sinhronizovanoj frekvenciji. Ova frekvencija reguliše očitavanje vremena na...