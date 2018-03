Potpisan ugovor o koncesiji za beogradski aerodrom Nikola Tesla

Beta pre 2 sata

Predstavnici francuske kompanijom Vansi Erports i Vlade Srbije su danas potpisali ugovor o koncesiji za Međunarodni aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu.Trajanje koncesije je 25 godina, a vrednost je 501 milion evra.Ugovor su potpisali predsednik kompanije Vansi Nikolas Notbar, u ime Aerodroma Beograd Saša Vlaisavljević, a u ime Vlade Srbije Zorana Mihajlović.Izvršni direktor Vansija, Nikolas Notbar izrazio je zahvalnost Vladi Srbije zbog "transparentnosti procesa izbora" i jer je to kompaniji ukazano veliko poverenje.On je rekao da je Aerodrom Nikola Tesla "izuzetno dobro pozicioniran" i da je cilj i da Er Srbija uvede još linija."Beograd će biti naš vodeći aerodrom u ovom delu sveta. Uvešćemo linije za Lisabon i Čile", rekao je Notbar.On je rekao i da će Vansi pokazati socijalnu odgovornost i imati akademiju za obuku osoblja i razvijati preduzetnički duh."Sigurni smo da je aerodrom Nikola Tesla od strateškog zbačaja za vašu zemlju. Ovde ne bismo bili da nismo verovali u snažne potencijale aerodroma. Verujemo u veliki potencijal Beograda kao turističke destinacije", rekao je Notbar.On je rekao da će Vansi snažno raditi na izgradnji novih veza Beograda i drugih destinacija i na taj način stvarati nova radna mesta.Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da aerodrom Nikola Tesla sada ima 5,3 miliona putnika, a da se očekuje da sa Vansijem ima 15 miliona putnika."Ovaj ugovor obezbeđuje ulaganja u Aerodrom u narednih 25 godina u iznosu od oko 1,5 milijardi evra. Ovaj ugovor će pozicionirati Srbiju kao čvorište avio transporta u regionu", rekla je Brnabić.Ona je rekla da je na kraju prošle godine bilans direktnih stranih investicija bio 2,6 milijardi evra."Privlačenje novih investicija i jačanje domaće privrede ostaje naš fokus", rekla je Brnabić.Ona je poželela sreću u radu Vansiju i "jačanje vekovnog prijateljstva sa Francuskom" i prvo "poglavlje u novoj knjizi prijateljstva Francuske i Srbije"."Francuska je jedna od onih zemalja sa kojima Srbija ima blisko prijateljstvo. Na osnovu toga ovde postoji ogroman potencijal za dalju ekonomsku saradnju", rekla je Brnabić i najavila da će uskoro ministar spoljnih poslova Francuske posetiti Srbiju, a da bi do kraja godine u zvaničnu posetu trebalo da dođe i predsednik Makron.Ona je rekla da je drugi važan projekat na kojem Srbija i francuska kompanija sarađuju, gradska deponija smeća u Vinči, a navela i da u Srbiji francuske kompanije zapošljavaju 11.000 radnika i da sa njima sarađuje oko 4.500 srpskih preduzeća.Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da je ovo "korak više" od same koncesije, jer je to novi vetar u leđa prijateljstvu Srbije i Francuske."Svaki put kada je Francuska bila uz Srbiju, Srbiji je bilo dobro", rekla je Mihajlović i dodala da je to nastavak posla privlačenja investicija, koji je, prema njenim rečima započeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni rekao je da je ovo dobar izbor za Francusku, Vensi i za Srbiju i da će ta investicija privući dodatne kompanije iz Francuske.On je kazao da u Srbiji posluje 100 francuskih kompanija, koje zapošljavaju 10.000 ljudi.Investiciona obaveza uz ugovor je 732 miliona evra, dok će godišnja taksa na koncesiju biti između 4,4 miliona i 15,1 miliona evra.Početak rada Vansi Erports kao aerodromskog operatera se ne očekuje pre septembra.To obuhvata finansiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i poletno-sletne staze.Ova francuska kompanija dala je najbolju ponudu od četiri na međunarodnom tenderu.