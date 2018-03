Ledeno jutro u Srbiji: Vojvodina sunčana, u ostatku Srbije danas sneg i samo 2 u plusu!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, samo će u Vojvodini pre podne biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i na planinama povremeno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 5 stepeni do nule, najviša dnevna od minus 2 do plus 2 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, pre podne suvo,...