Odbrana Ratka Mladića predala žalbu

Odbrana u podnesku traži od Žalbenog veća da ispravi sve pravne i činjenične greške (errors of law and fact), da poništi ili revidira tačke presude od druge do 11. i da ga oslobodi po svim tačkama. Kao alternativu, odbrana predlaže novo suđenje, kao i umanjenje ranije izrečene kazne, prenosi RTRS. U podnesku se podseća da je Mladićoglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osuđen na doživotnu robiju. Odbrana traži i dodatno vreme za...