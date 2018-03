Vremeplov: Rođen Branko Radičević

Danas je utorak, 27. mart, 88. dan 2018. Do kraja godine ima 279 dana. 1625 - Umro je engleski kralj škotskog porekla Džejms I Stjuart, prvi monarh koji je od 1603. do smrti vladao i Škotskom i Engleskom i prvi Stjuart na engleskom prestolu. Posle abdikacije sa škotskog prestola majke Meri Stjuart 1567. proglašen je, kad je imao samo godinu dana, kraljem Škotske kao Džejms VI i tu titulu je takođe nosio do smrti. 1770 - Umro je...