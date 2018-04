Za početnike u poslovanju 833 miliona dinara

Ministarstvo privrede je izdvojilo 250 miliona dinara bespovratnih sredsatva, dok je Fond za razvoj opredelio 583 miliona dinara za povoljno kreditiranje početnika u poslovanju. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30 odsto vrednosti ulaganja, a preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne...