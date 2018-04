ABA liga 2: Poluvreme Vršca od 22 poena i ubedljiv poraz u polufinalu ‘fajnal fora’

Obe srpske ekipe poražene su u polufinalu ABA 2 lige te će sledeće godine naša zemlja imati četiri učesnika u ABA ligi. Bolja od Vršca bila je Primorska koja je slavila sa 88:64. Kao da su dve ekipe igrale poluvremena u Čačku što se srpskog sastava tiče. Vršac je dosta bolje ušao u meč, tempo je do poluvremena malo opao kada je do preorketa stigla Primorska, ali ne i do znatno velike prednosti. Međutim, loša igra Vršca u drugom poluvremenu....