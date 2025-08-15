Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Naslovi.ai pre 4 minuta
Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Seniorska reprezentacija Srbije igra na Superkupu u Minhenu, uz zabrinutost zbog povreda, dok kadeti Srbije se bore za finale EP protiv Slovenije.

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvuje na pripremnom turniru Superkup u Minhenu, gde u petak igra protiv Češke, a u subotu protiv pobednika ili poraženog iz duela Nemačke i Turske. Ovaj turnir je deo priprema za Evrobasket koji počinje 27. avgusta. Srbija je uoči turnira imala uspešnu generalnu probu na Kipru sa dve ubedljive pobede, uključujući trijumfe nad Grčkom i Kiprom, a Nikola Jokić je predvodio tim sa 23 poena i 19 skokova. Telegraf Nova RTS Večernje novosti Sport klub B92

Selektor Svetislav Pešić izrazio je zabrinutost zbog povreda ključnih igrača, posebno plejmejkera Vasilija Micića, čiji oporavak ne ide po planu, kao i Alena Smailagića i Uroša Trifunovića koji nisu putovali u Minhen. Postoji ozbiljna šansa da Micić neće moći da igra na Evrobasketu. B92 Večernje novosti Danas Sputnik

Poslednja generalna provera pred Evrobasket biće prijateljska utakmica sa Slovenijom 21. avgusta u Beogradskoj areni. Ulaznice za ovaj meč biće puštene u prodaju 18. avgusta u podne. RTS B92 Sputnik Nova RTV

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igra u petak polufinale Evropskog prvenstva u Gruziji protiv Slovenije. Srbija je u grupi ostvarila pobede nad Nemačkom i Gruzijom, dok je izgubila od Španije, a Slovenija je u nokaut fazi savladala Izrael i Letoniju. U osmini finala Srbija je eliminisala Tursku i Grčku, dok je Slovenija deklasirala Izrael. Prošlogodišnji susret u ovom uzrastu pripao je Sloveniji. Tokom polufinalnog meča Srbija je imala inicijalnu prednost i dobru igru u prvim minutima. Mondo Telegraf Kurir Nova Večernje novosti Sport klub

