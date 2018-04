Bivši brazilski predsednik Lula da Silva pristao da se preda policiji

SAO BERNARDO DO KAMPO – Bivši predsednik Brazila Luis Injasio Lula da Silva izjavio je danas da će se predati policiji nakon što mu je sud naložio da počne sa izdržavanjem kazne od 12 godina zbog korupcije. Lula da Silva je to najavio u obraćanju pristalicama na bini ispred zgrade metalurškog sindikata u mestu Sao Bernardo do Kampo, predgrađu Sao Paola, gde se sklonio kod pristalica, navodi Bi-Bi-Si. Njemu se na bini pridružila...