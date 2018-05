Ekskluzivno Emili Bičam: Publika se plaši superheroja

ONA je dokaz da žene mogu da biju kao muškarci. Možda čak snažnije i krvoločnije. Udovica iz popularne akcione drame Into the badlands (u slobodnom prevodu "U pustinji smrti") reže vratove i lomi kičme kao od šale, a ipak to čini toliko graciozno da su njene borbe fanovi serije okarakterisali kao najlepšu krvavu baletsku igru. I to na štiklama od 12 centimetara! Za akcioni spektakl, kakav se na malom ekranu nije viđao još od vremena Brusa...