Jeremić: Vučić će ove godine Kosovu dati mesto u UN

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić ove godine dati Kosovu mesto u Ujedinjenim nacijama, ali da neće stati na tome i da "predajom vitalnih nacionalnih interesa Zapadu plaća svoj opstanak na vlasti".On je za televiziju Naša rekao sinoć da će Vučić pristati na "obespravljivanje Republike Srpske" i uvesti Srbiju u NATO, a da će za to tražiti od Zapada da ga ne kritikuje oko problema poput vladavine prava i kontrole medija."Ako Vučić preda Kosovo, okrenuće se svojim partnerima sa Zapada i reći: 'Rešio sam vam najtežu stvar - to se niko osim mene ne bi usudio. Mogu da vam rešim i Bosnu, ali mi je potrebno neko vreme, i da me u tom periodu ne kritikujete'. Kada završi i to, reći će da su mu potrebne još tri, četiri godine da ostvari članstvo Srbije u NATO, i tom nizu nema kraja", rekao je Jeremić.On je rekao da Srbiji na srednji rok - od najmanje 12 godina - neće biti otvorena vrata za članstvo u Evropskoj uniji, kako god bude rešeno pitanje Kosova, jer je EU zaustavila proširenje zbog svojih unutrašnjih problema, ali da to ne znači da Srbija ne treba da gradi društvo zasnovano na evropskim vrednostima i po evropskim standardima.