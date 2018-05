Atina na nogama: Počeo generalni štrajk zbog novih mera štednje

Zbog štrajka su se već stvorili veliki redovi na graničnim prelazima u Grčkoj, a planirani je da učesnici protesta marširaju centralnim ulicama Atine. Greece to go on general strike - https://t.co/1cgPxniGyF — Hellenic Insider (@hellenic_site) May 30, 2018 Štrajk je počeo u 10 sati po lokalnom vremenu. Otkazani su brojni avionski letovi, kao i polasci brodova i vozova, a otežan je i javni saobraćaj, prenosi Katimerini. Grke su na...