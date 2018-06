Golden Stejt poveo protiv Klivlenda, uprkos 51 poenu Džejmsa

Beta pre 6 sati

Košarkaši Golden Stejta poveli su sa 1:0 protiv Klivlenda u finalu plej-ofa NBA lige, pošto su noćas pobedili posle produžetka sa 124:114 i izdržali dobru partiju Lebrona Džejmsa, koji je postigao 51 poen.Aktuelne šampione predvodili su Stefen Kari sa 29 poena, šest skokova i devet asistencija, Kevin Durent sa 26 poena, devet skokova i šest asistencija i Klej Tompson sa 24 poena. Dobru partiju prikazao je i Drejmond Grin sa 13 poena, 11 skokova, devet asistencija i pet blokada.Klivlend je imao šansu da pobedi u regularnom delu. Džordž Hil je 4,7 sekundi imao dva slobodna bacanja, drugo je promašio, ali je loptu uhvatio njegov saigrač Džej Ar Smit i umesto da šutne, on je pobegao od koša i istrošio vreme, pa je regularni deo završen rezultatom 107:107."Mislio je da je završeno, mislio je da vodimo jednim poenom razlike", rekao je trener Klivlenda Tajron Lu.Smit je, ipak, rekao da je znao rezultat, dok je njegov saigrač Drejmond Grin rekao da je Smit sigurno tražio Lebrona Džejmsa, da mu doda loptu."Mislio sam da ćemo uzeti tajm-aut. Uhvatio sam loptu i prilično sam siguran da ne bih uspeo da pogodim preko Kevina Durenta. Da sam mislio da vodimo, mirno bih držao loptu kako bi me oni faulirali", naveo je Smit.U ekipi Klivlenda najbolji je bio Lebron Džejms sa 51 poenom, osam skokova i osam asistencija. Kevin Lav postigao je 21 poen i 13 skokova, a Džej Ar Smit dodao je 10 poena.Džejms je osmi put postigao najmanje 40 poena u jednoj utakmici u ovogodišnjem plej-ofu. On je 109. put u karijeri postigao najmanje 30 poena u jednoj utakmici u plej-ofu i izjednačio se sa Majklom Džordanom na prvom mestu večne liste."Moramo da idemo dalje. Utakmica je završena i mi smo sa njom završili. Imali smo šanse", rekao je Džejms.Druga utakmica na programu je u noći između nedelje i ponedeljka ponovo u Orakl areni, gde su Voriorsi pobedili 18 puta u poslednjih 19 utakmica u plej-ofu."Utakmica je bila luda. Ovo je finale, svašta može da se dogodi", rekao je Kari.