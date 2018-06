Preminuo Sinan Sakić

Sinan je rođen 13. oktobra 1956. godine u Loznici. Počeo je karijeru pesmama "Rastanak kraj reke" i "Sreli smo se mnogo kasno" 1978. godine. Do 2017. godine Sinan je izdao 29 muzičkih albuma. Među prvim hitovima bile su pesme "Miko, druže moj" i "Janičar" sa albuma iz 1982. godine. Njegovi najveći hitovi do sada su: "Ej od kad sam se rodio", "Sudbina me na put šalje", "Zaljubljen u tebe", "Izađi na pet minuta", "Reci sve želje" i još...