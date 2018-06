Moto GP: Lorencu prva pobeda na Dukatiju

On je pobedio na stazi "Muđelo" na kojoj je prethodno sedam puta slavio, a za njega je to bio prvi trijumf od Velike nagrade Valensije 2016. godine, na kojoj se oprostio od Jamahe. Andrea Doviciozo takođe na Dukatiju bio je drugi, a a doktor Valentino Rosi bio je treći. Lorenco je dominirao i vodio od starta do cilja, a borba je viđena za treće mesto, jer je Rosi odbijao napade svog sunarodnika Andree Janonea. Vozač Suzukija je bio ispred...