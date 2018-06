Nedimović: Oko cene maline država ne može ništa

Beta pre 2 sata

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da država ne može da učini ništa kada je u pitanju cena maline, povodom protesta malinara koji su blokirali magistralni put u Prijepolju."Oni traže cenu, a na to država ne može da utiče. Ne znam do kada će trajati blokada, to zavisi od njih. Ispunjeno je ono što su tražili ranije, a to je formiranje Nacionalnog saveta za malinu, kao i da se reši problem sa đubrivom. To je sve rešeno, a kod cene država ne može ništa", izjavio je Nedimović za dnevni list "Alo" od ponedeljka.Auto-moto savez Srbije saopštio je jutros da je usled protesta malinara saobraćaj potpuno obustavljen na magistralnom putu u Prijepolju, koji ide ka Crnoj Gori.

Proizvođači malina i dalje u Prijepolju blokiraju magistralni put kroz Srbiju ka Crnoj Gori, Beograd-južni Jadran, zbog čega vozila kroz taj grad na jugozapadu Srbije idu zaobilazno što bi moglo potrajati i do deset dana, odnosno do ispunjenja njihovih zahteva.

Malinari su najavili su da će danas Savez malinara Srbije "Srpska malina", podržati protest koji su organizovala Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Limska dolina" iz Prijepolja i Priboja i Udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Užica.Oni protekle noći nisu uspeli da se dogovore s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede da se otkupna cenu poveća na 180 dinara. Ministarstvo im je poručilo da "adresa" za taj zahtev nije država, već da tržište diktira cenu.