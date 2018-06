Gorivo sve skuplje

Od početka godine do danas prosečna maloprodajna cena benzina na domaćim pumpama veća je za 6,1 odsto, ili 8,79 dinara, a dizela za 7,5 procenata, odnosno 11,3 dinara za litar. Tim povodom oglasio se i ministar energetike Aleksandar Antić, koji je rekao da se nada da će svetska cena nafte u narednom periodu pasti, što bi moglo da dovede do pojeftinjenja goriva. Ukoliko do toga ne dođe, postoji mogućnost da i vlada preduzme određene mere....