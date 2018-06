Đoković razočaran posle ispadanja na Rolan garosu: Ne znam da li ću igrati na travi

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je "stvarno razočaravajuće" to što je danas eliminisan sa Otvorenog prvenstva Francuske. - Mnogo grešaka, pogotovo bekhendom. Zaista ne znam, eto, to se dešava. Sport je to, ali je stvarno razočaravajuće - rekao je Đoković srpskim izveštačima iz Pariza. Najbolje plasirani srpski teniser, 22. na ATP listi, poražen je u četvrtfinalu Rolan Garosa sa 3:1 u setovima od 72. na svetu Marka Čekinata iz...