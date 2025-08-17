Pafos - tim koji je protiv Makabija i Dinama pokazao kvalitet; Tiknizjan: Hoću svoju prvu Ligu šampiona

BEOGRAD - Pafos, poslednja prepreka Crvene zvezde na putu do grupne faze Lige šampiona, mnogo je teži rival nego što "obični poznavaoci" fudbala dva dana uoči meča pretpostavljaju.

Kiparski klub, osnovan pre samo 11 godina, prema Transfermarktu vredi "samo" 20,85 miliona evra, a na putu do plej-ofa eliminisao je Makabi iz Tel Aviva (34,70 miliona) i Dinamo iz Kijeva (90,60 miliona). Sa druge strane, vrednost Zvezdinog tima procenjena je na 79,20 miliona. Takođe, poseban oprez neophodan je zbog činjenice da je Pafos i protiv Makabija i protiv Dinama pobedio na gostujućem terenu rezultatom 1:0. Tiknizjan: Hoću svoju prvu Ligu šampiona,