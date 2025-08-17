"Cigani, vidimo se": Zvezdin Gruzijac na srpskom zove na Marakanu, na Ligu šampiona

Mondo pre 42 minuta  |  Mladen Šolak
FK Crvena zvezda sprema se za utakmice sezone protiv Pafosa.

Ovog utorka, kao i narednog, srpski i kiparski prvak odlučiće u međusobnom meču ko će u Ligu šampiona, a sa "Marakane" pozivaju navijače da im pomognu. Gruzijac Nair Tiknizjan tim povodom poslao je poruku navijačima na srpskom jeziku: "Hoću svoju prvu Ligu šampiona, vi ste mi potrebni za to. Cigani, vidimo se u utorak". Na stadion Crvene zvezde stigle su i zvanične lopte Lige šampiona, dolazi i "mušema" i svi elementi koji će podsetiti navijače da je ulog najjače
