Paunović predstavio svog ''čoveka od poverenja'' i objasnio kako će ''orlovi'' ubuduće igrati!

Ovo bi, prema svim očekivanjima u FSS trebalo da bude važan dan za budućnost srpskog fudbala u narednim godinama.

Selektor Veljko Paunović potpisao je ugovor do 2030. godine, a osim što će obavljati tu funkciju, imaće i još dve uloge, što je danas potvrdio generalni sekretar Saveza Branko Radujko, uz želju da Paunović svoj rad nastavi i posle pomenutog roka. A šta selektor kaže? On je odmah po potpisivanju ugovora dao opširan intervju za zvanični sajt FSS i odmah naglasio da mu je velika čast što je dobio poverenjee čelnika Saveza ''Radost i zadovoljstvo su emocije koje