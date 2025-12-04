Veljko Paunović objasnio zbog čega je prihvatio poziciju selektora Srbije

Novi selekror Srbije Veljko Paunović se po prvi put obratio javnosti nakon što je potpisao ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije do 2030. godine.

On je u velikom intervjuu za matičnu Kuću fudbala rekao da je počastvovan ulogom koja mu je dodeljena. – Velika mi je čast što sam danas i zvanično stupio na dužnost selektora A reprezentacije. Radost i zadovoljstvo emocije su koje dominiraju u ovom trenutku, iako je odmah posle utakmica sa Engleskom i Letonijom svima bilo jasno da želim da nastavim saradnju sa ljudima iz Saveza, sa reprezentacijom i sa momcima koji imaju zadatak da vrate srpski fudbal tamo gde mu