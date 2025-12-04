Prvo obraćanje Veljka Paunovića: „Velika mi je čast – naša vizija je da napravimo reprezentaciju koja će biti prepoznatljiva!“

Prvo obraćanje Veljka Paunovića: „Velika mi je čast – naša vizija je da napravimo reprezentaciju koja će biti prepoznatljiva!“…

Veliki izazovi su pred njim! Rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije, izborom Veljka Paunovića za selektora najbolje reprezentacije, potpisalo je i novo poglavlje srpskog fudbala i srpske reprezentacije.

Nakon potpisivanja ugovora, Veljko Paunović je rekao: „Velika mi je čast što sam danas i zvanično stupio na dužnost selektora A reprezentacije. Radost i zadovoljstvo emocije su koje dominiraju u ovom trenutku, iako je odmah posle utakmica sa Engleskom i Letonijom svima bilo jasno da želim da nastavim saradnju sa ljudima iz Saveza, sa reprezentacijom i sa momcima koji imaju zadatak da vrate srpski fudbal tamo gde mu je i mesto.“ – rekao je Veljko Paunović i potom
