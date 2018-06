Vučić: Do kraja juna očekujem nastavak dijaloga sa Prištinom

Beta pre 6 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen pre kraja meseca.Vučić je u Palati "Srbija" kazao da je zauzet 27. i 28. juna, i da tada neće biti u Briselu, ali da će biti na raspolaganju za ostale datume."Neka oni odluče o datumu, ja sam spreman da razgovaram, ali pre svega tražeći da se poštuje Briselski sporazum i da ga druga strana poštuje", kazao je Vučić i naglasio da želi da se postigne neki dogovor sa Prištinom.On je dodao da je njegov posao da brine o Srbiji i da je sačuva od sukoba."Moj posao je da brinem o zemlji, da sačuvam zemlju od svih sukoba i ratova i zato želim da učestvujem u svim razgovorima", kazao je Vučić i dodao da dok je on predsednik "neće biti novih Oluja protiv srpskog življa".On je rekao da su 2001. i 2002. godine Srbiju uveravali da će se srediti standardi, pa da će se onda baviti pitanjem statusa Kosova."Posle 2003. godine i ubistva predsednika Vlade i još žešćih napada na Srbe sa Kosova i Metohije, došla je 2004. i rušenje i paljenje naših crkava i brutalno proterivanje 1.000 naših ljudi sa svojih ognjišta. To je bio način da se sa standarda pređe na status", rekao je predsednik Srbije.Vučić je ocenio da je "svakome jasno da Albanci neće da ispune standarde ni za 50 godina"."Danas se vidi koordinisana, osmišljena akcija, isplanirani napadi na Srbe sa Kosova i Metohije. To nisu slučajni napadi", izjavio je srpski predsednik i još jednom dodao da zato želi da se s Prištinom postigne neki dogovor."Poboljšavaćemo uslove rada ali nije moguće sprečiti odliv kvalifikovane radne snage"Predsednik Srbije je izjavio danas i da je nerealno očekivati da se u kratkom roku u potpunosti spreči odliv kvalifikovane mlade radne snage iz oblasti medicine, ali da će država svakako nastaviti da poboljšava uslove njihovog rada i školovanja kako bi taj proces ublažila.Na svečanosti uručivanja ugovora o radu u zdravstvenim ustanovama grupi od 100 najuspešniji diplomaca medicinskih fakulteta, on je rekao i da u eri globalizacije, kada su razdaljine sve manje, opada i potreba ljudi da ostanu u svojoj zemlji, jer ne osećaju da su daleko ni kada rade u Minhenu, Oslu ili Beču."Pokušaćemo da sačuvamo te ljude, jer ako svi odu, mi gubimo i buduće generacije. Nama je prosečna starost 42-43 godine a u Turskoj je do 26 godina. I nije samo što su oni mlađi, nego što i imaju čitavu generaciju više. Ja očekujem da će posle trećeg kvartala nezaposlenost u Srbiji biti oko 11 odsto, što je na nivou EU. Ali Srbija za par godina više neće imati koga da zapošljava... Moraćemo da uvozimo radnu snagu", rekao je Vučić.On je dodao da će Srbija učiniti sve da postane najatraktivnija država u regionu, u svemu pa i po pitanju primanja, ali da je bolje da računa na svoje mlade ljude, jer će Moldavci uvek pre da odu u Rumuniju nego u Srbiju, dok će Ukrajinci uvek pre izabrati da rade u Poljskoj nego u Srbiji."Daćemo sve od sebe da sačuvamo te ljude. Ali da li ćemo u potpunosti sprečiti odliv? To je nemoguće. To su procesi i u svetu, ne samo kod nas. Ali hoćemo da poboljšamo uslove, i to radimo", rekao je predsednik Srbije.Odgovarajući na pitanje da li će najmlađi lekari dobiti ugovore na određeno ili neodređeno vreme, Vučić je rekao da to zavisi od toga da li neko prvi put dolazi da radi ili je ranije volontirao i da će oni koji su dobili specijalizaciju imati obavezu da ostanu i rade u Srbiji dvostruko duže od trajanja specijalizacije.Vučić je rekao da će isti princip biti primenjen i na vojna lica, jer se dešava da pripadnici elitnih jedinica, poput Specijalne brigade Vojske Srbije, odlaze da budu privatna obezbeđenja tajkuna jer tako mogu da imaju tri puta veću platu.