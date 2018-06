Tramp: Moguć sporazum sa Kimom o kraju Korejskog rata

"To bi moglo da se dogodi, mogli bismo da potpišemo sporazum, to bi bio prvi korak", rekao je Tramp u četvrtak na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Šinzom Abeom. SAD i Severna Koreja su formalno u stanju rata od Korejskog rata 50-tih godina. On je dodao da o tome razgovara sa mnogim drugim ljudima te da to verovatno bio lakši deo, a da "teži tek predstoji". Tramp je rekao da bi voleo da jednog dana dođe...