Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu traži prekid briselskih pregovora

Predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić je danas pozvao vlasti Srbije da prekinu pregovore s Kosovom u Briselu.Na skupu u Beogradu, povodom Dana kosmetskih žrtava, Spasić je u Spomen-sobi žrtvama, obraćajući se direktoru Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo, Marku Đuriću, rekao: "Da prenesete: 'Stop dijalogu u Briselu!'. Nećemo dijalog sa albanskim zločincima, hoćemo razgovore sa SAD!".Spasić je rekao je da rođaci žrtava traže istinu o njima i pravdu, a "za sve ove godine nismo dobili ništa", i ponovio da te porodice traže i podizanje spomenika kosovskim žrtvama u Beogradu.Đurić je kazao da za Srbiju još važi Rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 koja je doneta na današnji dan 1999. godine, i da Srbija traži od međunarodne zajednice da kazni one koji su krivi za nevine žrtve.Ali je izjavio i da je "10. jun jedan od najtragičnijih dana za Srbe", jer je toga dana 1999. godine počeo "teror, progon i sistematsko istrebljivanje srpskog naroda" na Kosovu i podsetio da se hiljade ljudi vode kao ubijene i nestale, a da je više od 240.000 ljudi proterano sa Kosova.Đurić je ponovio da Srbi i Albanci mogu do bolje budućnosti samo međusobnim kompromisom:"Ne može biti bolje budućnosti nametanjem ideja spolja. Do bolje budućnosti može se doći samo kompromisom. Srbija će se uvek sećati žrtava i nikada neće odustati od borbe za istinom o onome što se dogodilo na Kosovu i Metohiji", rekao je Đurić.Na današnjem skupu su bili i Milena Ivanović - supruga zimus ubijenog lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, i potpredsednik Skupštine Srbije Veroljub Arsić.