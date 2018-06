Mihajlović:Koridorom 10 do kraja godine 54 miliona vozila

"Svakim danom mogu da kažem da napredujemo u završetku Koridora 10, kako smo i rekli on će do kraja godine biti u potpunosti pušten, od severa do juga, i do istoka. Kada se posmatra Grdelica i Sićevačka klisura, najproblematičniji delovi i jedne i druge su možemo reći i završeni", rekla je Mihajlović, koja je danas sa direktorom Koridora Zoranom Babićem obišla deonicu na kojoj je počelo asfaltiranje. Navela je da je 2012. godine Koridorom...