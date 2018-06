Danas su se Aleksandra Prijović i Filip Živojinović zakleli pred Bogom na večnu ljubav, a proslava se nastavlja u "Belexpo" centru. 1 / 13 Foto: Damir Dervišagić Porodica, prijatelji, kao i brojne poznate ličnosti okupile su se da uveličaju slavlje, a mnogi su fotografije sa raskošne svadbe postavljali i na društvene mreže. A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Jun 21, 2018 at 7:19am PDT Lepa Brena je na svoj profil stavila...