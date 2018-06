Poulsen tragičar, Jedinak sa "kreča" za nadu Australije!

U drugom kolu grupe C na Mundijalu u Rusiji, fudbaleri Danske i Australije odigrali su nerešeno 1:1. Oba pogotka su bila viđena u prvom poluvremenu - prvo je Kristijan Eriksen doveo Dansku u vođstvo već u 7. minutu, da bi Mile Jedinak sa penala u 38. minutu doneo bod svojoj selekciji i tako produžio nadu da "Kenguri" mogu do druge faze takmičenja. Danci su odlično otvorili utakmicu i već u 7. minutu stigli do prednosti lepim pogotkom...