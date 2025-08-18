Zvezda pred ogledalom protiv Pafosa - ima li Milojević novog keca u rukavu?

BEOGRAD - Četiri puta u eri Vladana Milojevića je Crvena zvezda rešavala dvomeče plej-ofa Uefinih takmičenja u svoju korist. Sva četiri puta je srpski stručnjak uspevao da savršeno spremi neke od najvažnijih utakmica crveno-belih u 21. veku, a novu priliku imaće protiv kiparskog Pafosa, za koji će morati da kroji drugačiju taktiku.

Crveno-beli došli su na korak do novog, trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona. Tim poslednjim korakom moraće da preskoče Pafos, ubedljivo najtežeg rivala u dosadašnjem toku kvalifikacija. Vasilijević: Pun stadion i grotlo Marakane će voditi Zvezdu u Ligu šampiona Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Goran Vasilijević pozvao je navijače "crveno-belih" na meč protiv Pafosa, koji će biti odigran sutra od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. "Sada za Pafos