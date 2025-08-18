Hrvat iz Pafosa jedva čeka okršaj sa Zvezdom na Marakani: "Svima nama je to želja, znamo da će biti teško"

Kiparski Pafos na dvomeču sa Crvenom zvezdom u borbi za plasman u Ligu šampiona predstavljaće i jedan hrvatski fudbaler.

Reč je o Ivanu Šunjiću, koji je između ostalog govorio na konferenciji za medije na stadionu "Rajko Mitić" pred sutrašnji duel koji je na programu od 21.00 časova. Kako kaže, svestan je da je pred Pafosom veoma težak i zahtevan meč, ali da je kiparski tim spreman na apsolutno sve. - Dobar dan svima, čeka nas teška utakmica, zahtevna, respektujemo protivnika, analizirali smo ga, tako da jedva čekamo da počne, spremni smo. Velika prilika za klub, za nas sve igrače,