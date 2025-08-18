Elšnikovi roditelji pet dana putovali biciklima do Marakane da bodre sina

Ponosni na Timijev put i uspeh, njegovi najbliži nisu želeli da propuste priliku da ga podrže u jednom od najvažnijih mečeva u karijeri

Roditelji Timija Maksa Elšnika krenuli su pre pet dana i danas su stigli biciklima iz Zlatoličja u Sloveniji na „Marakanu", pravo sa terena gde je njihov sin počeo da igra fudbal, kako bi bodrili Crvenu zvezdu u plej-of meču za Ligu šampiona protiv Pafosa (utorak, 21 čas). Ponosni na Timijev put i uspeh, njegovi najbliži nisu želeli da propuste priliku da ga podrže u jednom od najvažnijih mečeva u karijeri.