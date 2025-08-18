Elšnikovi roditelji pet dana putovali biciklima do Marakane da bodre sina

Sportski žurnal pre 2 sata
Elšnikovi roditelji pet dana putovali biciklima do Marakane da bodre sina

Ponosni na Timijev put i uspeh, njegovi najbliži nisu želeli da propuste priliku da ga podrže u jednom od najvažnijih mečeva u karijeri

Roditelji Timija Maksa Elšnika krenuli su pre pet dana i danas su stigli biciklima iz Zlatoličja u Sloveniji na „Marakanu“, pravo sa terena gde je njihov sin počeo da igra fudbal, kako bi bodrili Crvenu zvezdu u plej-of meču za Ligu šampiona protiv Pafosa (utorak, 21 čas). Ponosni na Timijev put i uspeh, njegovi najbliži nisu želeli da propuste priliku da ga podrže u jednom od najvažnijih mečeva u karijeri. Zvezda je porodica! Vaš komentar će biti vidljiv čim ga
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Dobrašinović: "Zvezda nije kvalitetnija od Pafosa, defanziva najveći problem"

Dobrašinović: "Zvezda nije kvalitetnija od Pafosa, defanziva najveći problem"

Sportske.net pre 1 sat
Saznalo se da li Pafos računa na legendarnog fudbalera: Trener Kiprana sve otkrio! Isplivali novi razlozi zašto je propao…

Saznalo se da li Pafos računa na legendarnog fudbalera: Trener Kiprana sve otkrio! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Zvezda apelovala na navijače: Ovo su instrukcije koje moraju da se ispoštuju

Zvezda apelovala na navijače: Ovo su instrukcije koje moraju da se ispoštuju

Dnevnik pre 47 minuta
Šunjić: Svi će biti protiv nas, a to nam je dodatni motiv

Šunjić: Svi će biti protiv nas, a to nam je dodatni motiv

Sport klub pre 2 sata
Hrvat iz Pafosa jedva čeka okršaj sa Zvezdom na Marakani: "Svima nama je to želja, znamo da će biti teško"

Hrvat iz Pafosa jedva čeka okršaj sa Zvezdom na Marakani: "Svima nama je to želja, znamo da će biti teško"

Telegraf pre 2 sata
Vladan Milojević, trener Crvene zvezde pred duel sa Pafosom: Moramo da nametnemo naš ritam, da se pitamo

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde pred duel sa Pafosom: Moramo da nametnemo naš ritam, da se pitamo

Euronews pre 3 sata
"Kad je gazda bogati rus..." Darko Pančev o šansama da Zvezda izbaci Pafos i prođe u Ligu šampiona

"Kad je gazda bogati rus..." Darko Pančev o šansama da Zvezda izbaci Pafos i prođe u Ligu šampiona

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaSlovenijaLiga ŠampionaMarakana

Sport, najnovije vesti »

Pešić: Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića, već deset igrača plus njih dvojica, zato smo tim

Pešić: Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića, već deset igrača plus njih dvojica, zato smo tim

RTV pre 23 minuta
Mnogo rečenog – malo urađenog: Nenad Lalatović podneo ostavku! Hibernijan je prošlost: Partizan pod dirigentskom palicom Dembe…

Mnogo rečenog – malo urađenog: Nenad Lalatović podneo ostavku! Hibernijan je prošlost: Partizan pod dirigentskom palicom Dembe Seka i Milana Vukotića razbio imt! (video)

Hot sport pre 13 minuta
TVITOVI - "Grobari videli kvalitet i u IMT-u!

TVITOVI - "Grobari videli kvalitet i u IMT-u!

Sportske.net pre 17 minuta
Partizan samleo IMT: Kakvo veče Dembe Seka (VIDEO)

Partizan samleo IMT: Kakvo veče Dembe Seka (VIDEO)

Sport klub pre 22 minuta
Sekova utakmica karijere i blistavi Vukotić nosili Partizan – crno-beli u Humskoj razbili IMT

Sekova utakmica karijere i blistavi Vukotić nosili Partizan – crno-beli u Humskoj razbili IMT

Nova pre 22 minuta