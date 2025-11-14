Obradović: „Moji igrači su heroji, uz najbolju publiku čuda su moguća“

Košarkaši Crvene zvezde su u meču 11. kola Evrolige savladali ekipu Monaka rezultatom 91:79.

Trener Zvezde Saša Obradović nije krio oduševljenje nakon još jednog trijumfa crveno-belih u elitnom takmičenju. Zvzeda je bila desetkovana pred ovaj meč, a Saša Obradović između ostalih nije mogao da računa na Izundua, Monekea i Nvoru. Trener beogradskog tima je na konferenciji za medije odmah istakao značaj pobede u takvim okolnostima. – Čestitam ekipi na neverovatnom poslu i velikoj pobedi. Moji igrači su heroji, bez sedmorice igrača uspeli smo da stignemo do