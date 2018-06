NBA draft 2018: Dončić ni u Finiks ni u Hokse, Denver ‘digao’ centra! Da li je ovo definitivan kraj za Teodosića?

U noći između četvrtka i petka održan je NBA draft, a među najinteresantnijim „izborima“ što se našeg podneblja tiče su novi klub Luke Dončića, kao i izbor Denver Nagetsa i Los Anđeles Klipersa. Sa prve pozicije Finiks Sansi odabrali su Diandrea Ejtona, centra sa Bahama koji je pohađao univerzitet Arizona . @DeandreAyton gets selected 1st overall by the @Suns in the 2018 #NBADraft pic.twitter.com/vRX4rc8RNr — NBA (@NBA) June 22, 2018...