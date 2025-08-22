Novi poraz Srbije od olimpijskog prvaka

Danas pre 10 sati  |  Beta
Novi poraz Srbije od olimpijskog prvaka

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Kanu od selekcije Francuske 0:3 (15:25, 13:25, 20:25), u prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Utakmica je odigrana bez prisustva publike, a selektori dve ekipe su se dogovorili da se odigra još jedan set, u kom je Francuska pobedila 27:25. Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bili su Veljko Mašulović sa 12 poena i Nikola Brborić sa osam poena. Kod selekcije Francuske najefikasniji su bili Teo For sa 10 poena i Žan Patri sa devet poena. Reprezentacija Srbije je u sredu već odigrala jedan meč protiv selekcije Francuske, u kom je izgubila 1:3. Srpski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Ne)prijateljska utakmica: Španija i Nemačka se umalo potukli u generalnoj probi pred Evrobasket

(Ne)prijateljska utakmica: Španija i Nemačka se umalo potukli u generalnoj probi pred Evrobasket

Kurir pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoFrancuska

Sport, najnovije vesti »

(Ne)prijateljska utakmica: Španija i Nemačka se umalo potukli u generalnoj probi pred Evrobasket

(Ne)prijateljska utakmica: Španija i Nemačka se umalo potukli u generalnoj probi pred Evrobasket

Kurir pre 7 minuta
Nebeski let Orlova

Nebeski let Orlova

Sportski žurnal pre 26 minuta
Luka debitovao u lučanima, pa produžio ugovor: Zarić u Zvezdi do 202. godine

Luka debitovao u lučanima, pa produžio ugovor: Zarić u Zvezdi do 202. godine

Kurir pre 42 minuta
Piksi zna šta treba da uradi! Vladimir Jugović: Engleska nije nepobediva, treba biti takmičar, to je formula za uspeh!

Piksi zna šta treba da uradi! Vladimir Jugović: Engleska nije nepobediva, treba biti takmičar, to je formula za uspeh!

Kurir pre 47 minuta
Počinje SP dama: Američka pravila u D grupi, dajmo Slovenke

Počinje SP dama: Američka pravila u D grupi, dajmo Slovenke

Sport klub pre 3 sata