Novi poraz Srbije od olimpijskog prvaka

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Kanu od selekcije Francuske 0:3 (15:25, 13:25, 20:25), u prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Utakmica je odigrana bez prisustva publike, a selektori dve ekipe su se dogovorili da se odigra još jedan set, u kom je Francuska pobedila 27:25. Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bili su Veljko Mašulović sa 12 poena i Nikola Brborić sa osam poena. Kod selekcije Francuske najefikasniji su bili Teo For sa 10 poena i Žan Patri sa devet poena. Reprezentacija Srbije je u sredu već odigrala jedan meč protiv selekcije Francuske, u kom je izgubila 1:3. Srpski