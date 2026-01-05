Uznemireni i slomljeni zbog tragedije: U Lidsu očajni zbog smrti navijača uoči utakmice protiv Mančester junajteda
Kurir pre 15 minuta
Lids je saopštio da je uoči utakmice na Eland Roudu obavljena hitna lekarska intervencija. "Lids potvrđuje da je nažalost jedan navijač umro uoči utakmice protiv Mančester junajteda na Eland Roudu u Premijer ligi. Svi u Lidsu su uz porodicu i prijatelje navijača u ovom izuzetno teškom trenutku", navodi se u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Lids i Mančester junajted odigral su danas nerešeno 1:1. (Beta)