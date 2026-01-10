Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Hot sport pre 1 sat
Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Dotakao se druge pobede na pripremama Crvena zvezda je posle pobede nad Arauom dobila pohvale za intenzitet i kontrolu, ali je Dejan Stanković upozorio na greške u završnici i potvrdio problem sa Mirkom Ivanićem.

Crveno-beli su u drugoj proveri u Turskoj rutinski savladali švajcarskog rivala, uz dobru ofanzivnu sliku, ali je šef struke naglasio da ekipa ima prostora za napredak, posebno u poslednjoj trećini terena. „Prvi meč smo odradili posle samo tri treninga. I to po 45 minuta. Logično je što je danas sve bilo drugačije. Izvukli smo Teba, Radonjića i Marka zbog prevencije, inače bi i oni odigrali 90 minuta. Odigrali smo u dobrom intenzitetu, imali smo kontrolu. Opet smo
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Kurir pre 17 minuta
(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

Sport klub pre 22 minuta
Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Sport klub pre 22 minuta
FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

Sportske.net pre 1 sat
Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

RTS pre 47 minuta
Stanković: Ivanićeva povreda me je poremetila, nećemo žuriti sa njim

Stanković: Ivanićeva povreda me je poremetila, nećemo žuriti sa njim

RTS pre 47 minuta
Stanković posle pobede nad Arauom: "Bilo je grešaka, ali i dobrih stvari, nećemo žuriti sa povratkom Ivanića"

Stanković posle pobede nad Arauom: "Bilo je grešaka, ali i dobrih stvari, nećemo žuriti sa povratkom Ivanića"

Dnevnik pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaTurska

Sport, najnovije vesti »

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Danas pre 7 minuta
„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

Danas pre 57 minuta
Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Sport klub pre 17 minuta
Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Južne vesti pre 2 minuta
FA kup - Šest golova za 120 minuta uz gomilu preokreta, pa DEVET penal serija - Njukasl ide dalje, Petrović ima za čim da žali!…

FA kup - Šest golova za 120 minuta uz gomilu preokreta, pa DEVET penal serija - Njukasl ide dalje, Petrović ima za čim da žali!

Sportske.net pre 22 minuta