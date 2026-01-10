Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 protiv mađarskog Đera u kontrolnom meču na priprremama u Turskoj.

Posle meča oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković: - Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili 'namešteni', poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome smo uspevali, dali dva lepa gola. To je nešto čime sam zadovoljan. U nastavku dosta novih igrača koji se nisu poznavali ni fudbalski ni lično. Za neke momke je ovo možda trenutno prebrzo - rekao