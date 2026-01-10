Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Kurir pre 1 sat
Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 protiv mađarskog Đera u kontrolnom meču na priprremama u Turskoj.

Posle meča oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković: - Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili 'namešteni', poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome smo uspevali, dali dva lepa gola. To je nešto čime sam zadovoljan. U nastavku dosta novih igrača koji se nisu poznavali ni fudbalski ni lično. Za neke momke je ovo možda trenutno prebrzo - rekao
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Stanković o problemu Zvezde: "Za mene je on najbolji igrač" VIDEO

Stanković o problemu Zvezde: "Za mene je on najbolji igrač" VIDEO

B92 pre 53 minuta
(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

Sport klub pre 1 sat
Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Sport klub pre 1 sat
Genduzi se još nije ni raspakovao, a već je srušio Galatu i Feneru doneo trofej

Genduzi se još nije ni raspakovao, a već je srušio Galatu i Feneru doneo trofej

Sportske.net pre 1 sat
FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

Sportske.net pre 2 sata
Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Hot sport pre 2 sata
Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanTurskaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 54 minuta
Grimaldo prelazi iz Partizana u Spartu iz Praga

Grimaldo prelazi iz Partizana u Spartu iz Praga

Danas pre 19 minuta
Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Danas pre 1 sat
„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

Danas pre 2 sata
UŽIVO, Holandija – Srbija: Delfini startuju na EP u Beogradu!

UŽIVO, Holandija – Srbija: Delfini startuju na EP u Beogradu!

Sport klub pre 19 minuta