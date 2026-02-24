(VIDEO) Mančester junajted odneo čitav plen sa gostovanja u Liverpulu

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 1:0, u utakmici 27. kola Premijer lige.

Pobedonosan gol za Junajted postigao je Benjamin Šeško u 71. minutu. „Crveni đavoli“ su sada četvrti na tabeli sa 48 bodova, dok su „karamele“ devete sa 37 bodova. Mančester junajted će u narednom kolu dočekati Kristal Palas, dok će Everton igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla.