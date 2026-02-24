Šeško za pobedu Mančester junajteda protiv Evertona

Klub iz Mančestera će u narednom, 28. kolu Premijer lige na Old trafordu dočekati Kristal Palas, dok će Everton gostovati Njukaslu

LIVERPUL – Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras u Liverpulu ekipu Evertona rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici 27. kola engleske Premijer lige. Pobedu fudbalerima Mančester junajteda doneo je slovenački fudbaler Benjamin Šeško golom u 71. minutu. Fudbaleri Mančester junajteda se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 48 bodova, dok je Everton na devetoj poziciji sa 27, prenosi Tanjug. Klub iz Mančestera će u narednom, 28. kolu
