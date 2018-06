Opozicioni poslanici: Šta je Vučić dogovorio u Briselu?

Beta pre 1 sat

Poslanici su danas u Narodnoj skupštini Srbije uglavnom postavljali pitanja o tome šta je dogovoreno u Briselu na pregorima predsednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.Poslanici opozicije ocenili su da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo nepotpune i nejasne izjave o tome šta je u Briselu dogovoreno i dodali da u parlamentu treba da se povede javna rasprava o pitanju Kosova i Metohije.Poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić je upitao predsednika Vučića zašto niko ne zna šta se i o čemu se razgovara o najvažnijem pitanju za Srbiju, o Kosovu i Metohiji.Aleksić je dodao da je Vučić najavio da će u aprilu izaći sa planom za Kosovo i Metohiju, a da se to do danas nije desilo."Vučić nema problem da stavi potpis na pravno-obavezujući sporazum, ali ima problem kako da to objasni građanima", rekao je on i dodao da u parlamentu treba da se povede javna rasprava o Kosovu i Metohiji.Poslanik Dveri Boško Obradović je upitao predsednika Vučića kada će obavestiti parlament i javnost šta se u Briselu dešava.Obradović je istakao da je referendum o Kosovu i Metohiji antriustavan, jer je ta teritorija deo Srbije i jer tako piše i u Ustavu Srbije.Obradović je ocenio da je u Briselu započet nov ciklus pregovora koji vodi priznanju nezavisnosti Kosova i pozvao Vučića da precizira "na koji ga to način Brisel pritiska"."Vučić da precizira na koji ga način zapad pritiska, jer postoje dva načina na koja mogu da ga pritiskaju. Jedno je da ga pritiskaju da prizna nezavisnost, a druga je stvar da ga pritiskaju da ispuni obecanje koje im je dao", rekao je Obradović.On je upitao predsednika Vučića i kakva saznanja ima o "novom Bljesku, Oluji na severu Kosova i Metohije".Poslanik Nove stranke Zoran Živković je upitao predsednika "kakav je to rat sprečen i mir obezbeđen", povodom njegove izjave da je "obezbeđen mir za narod u Srbiji".Poslanica Dosta je bilo Branka Stamenković je ocenila da su izjave koje je predsednik Srbije izneo nakon pregovora u Briselu, krajnje neodgovorne, kao i da ne znače ništa.