Harden je MVP, Jokić je dosta napredovao i poželjan je saigrač

Kao što je i očekivano - Džejms Harden je po prvi put u karijeri dobio nagradu za MVP-ja NBA lige. On je prosečno davao 30 poena po utakmici i uz to davao po devet asistencija što je vodilo Hjuston do rekorda od 65-17 u regularnom delu sezone. "Poslednje četiri godine su bile kao da sam kucao na vrata. Sada je taj momenat tu. Svake godine se trudim da budem bolji nego prethodne. Ovo mi mnogo znači. Neću se zaustaviti ovde. Imamo dug put...